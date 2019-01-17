Владимирцам расскажут о том, как отличить ведьму и из чего состоят привидения

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-17T10:07:54+03:00

Информационный центр по атомной энергии проведет ток-шоу «Наука и мистика»

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В Палатах пройдет очередное научно-популярное ток-шоу из серии «Разберем на атомы». Тема очередной встречи - «Наука и мистика». Трое учёных – филолог, историк и физик - объяснят, как наука помогает разобраться в мистических явлениях и суевериях.

Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент Владимирского филиала Финансового университета расскажет, как мистические явления и суеверия отразились в названиях владимирских улиц, скверов и площадей.

Андрей Тихонов, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории Гуманитарного института ВлГУ, расскажет об охоте на ведьм. Откуда пошла эта тенденция? На основании чего женщину признавали ведьмой? Можно ли было доказать свою невиновность?

С темой «Физика привидений» выступит Антон Бурцев, инженер-оптик , сотрудник кафедры физики и прикладной математики ВлГУ.

Шоу «Разберём на атомы» пройдёт 23 января по адресу: ул. Большая Московская, 58, «Палаты», 1 этаж, видеозал. Начало в 18:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации: https://myatom.timepad.ru/event/887834/

Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.