По Владимиру пробежали две тысячи Дедов морозов и Снегурочек

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-13T15:06:07+03:00

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С 11 утра площадь владимирского драмтеатра заполонили люди в красных колпаках, с посохами, белыми бородами и мешками. Во Владимире состоялся восьмой по счету забег Дедов морозов. Каждый по правилам забега подготовил обязательный новогодний атрибут. Самым популярным, конечно, стал красный колпак. Но были и те, кто даже надели шубу и валенки, чтобы походить на главного новогоднего волшебника.

К слову, ряженые Деды Морозы не смогли обойтись без своих сказочных помощниц - внучек Снегурочек, которые на забег тоже пришли в костюмах. И те, и другие были самых разных возрастов. В нарядах на мероприятие принесли и младенцев, которые, конечно, не бежали, а спали на руках у мам и пап. Некоторые малыши ехали от старта до финиша, которые по традиции развернули от Золотых ворот до Соборной площади, в санках с картонными конямя с бубенцами и в колясках с мишурой. Всего на старт вышли больше двух тысяч владимирцев!

На финише каждый участник получил диплом, а самых-самых наградили на импровизированной сцене у парка Пушкина. Наградили самых быстрых, самых юных и возрастных бегунов, самых наряженных Дедов Морозов и Снегурочек, а также целые семьи.