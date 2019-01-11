Владимирская детская студия "Русь" взяла гран-при на международном фестивале
Он проходил в Казани
фото предоставлено областной администрацией
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Детская студия «Русь» Владимирского областного Центра народного творчества завоевала Гран-при XXXII Международного творческого фестиваля-конкурса «Слияние культур».
Фестиваль проходил в Казани 5 – 7 января. Участниками форума стали 86 коллективов и исполнителей из регионов России.
Детская вокально-хореографическая студия «Русь» под руководством заслуженного артиста России Виталия Антонова выступала в номинации «Фольклорное творчество. Ансамбль. Смешанная младшая возрастная категория».
Отдельные исполнители и хореографические номера коллектива были представлены и в других номинациях, они удостоены дипломов I степени.