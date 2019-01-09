2019-01-09T10:27:40+03:00
Спорт

В Судогде подведут итоги турнира юных хоккеистов памяти Александра Рагулина

Ольга МАКАРОВА
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В Судогде сегодня состоится торжественная церемония закрытия всероссийского турнира юных хоккеистов памяти Александра Рагулина.

Команды из Владимирской, Кировской, Новосибирской, Свердловской и Тверской областей, а также Москвы и Удмуртской Республики с 5 января боролись за звание лучших. Победителя и призеров объявят на торжественной церемонии закрытия на ледовой площадке "Судогодец". К Слову, большой турнир прошел уже в 18 раз.

Финальная игра, в которой, кстати, выступит команда "Судогодец". Наши земляки сразятся с командой "Айсберг" из посёлка Колывань Новосибирской области.

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