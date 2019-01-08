8 Янв. 2019 2019-01-08T15:18:15+03:00

Команда будет единственным представителем второй лиге на кипрском турнире

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ФК "Муром" сыграет в Кубке ФНЛ, который пройдет в кипрском Пафосе 8-21 января. Сегодня команда из Владимирской области стартует в турнире игрой с ереванским "Пюником".

Муромская команда была приглашена на предсезонный турнир вместо владивостокского "Луча". Компанию российским клубам из подэлитного дивизиона и ПФЛ составят клубы из бывшего СССР: ереванский "Пюник", таллинская "Левадия" и ФК "Рига". В группе с "Муромом" кроме "Пюника" сыграют саранская "Мордовия" и волгоградский "Ротор".

Кубок ФНЛ проводится в восьмой раз. В прошлом году победу одержал екатеринбургский "Урал".