2019-01-06T17:21:58+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают нарисовать огромную рождественскую открытку

Мероприятие начнется в 12.00
Валерия Рудометова
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7 января в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира состоится праздничная программа «Рождественская открытка». На площади у фонтана пройдет развлекательная программа с участием аниматоров и ростовых кукол с песнями и плясками, хороводами и сказками. Как сообщает администрация города, все активные участники конкурсов и викторин получат сладкие призы. Также владимирцев приглашают создать огромную рождественскую открытку.

Дополнительная информация — на сайте парка и по телефону 53-22-78.

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