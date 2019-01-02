В Судогде пройдет традиционный хоккейный турнир среди юниоров

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:06:51+03:00

В нем примут участие восемь команд из семи регионов страны

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5 января в Судогде стартует традиционный хоккейный турнир среди юниоров памяти Олимпийского чемпиона Александра Рагулина. В этом сезоне в нем примут участие команды из Владимирской, Кировской, Новосибирской, Свердловской и Тверской областей, Удмуртии и Москвы. В турнире выступят юниоры 2006-08 годов рождения.

Хоккейный турнир в Судогде пройдет уже в 18-ый раз. В разное время на него приезжали такие звезды мирового и отечественного хоккея, как Вячеслав Быков и Владислав Третьяк. В прошлые годы в Судогду приезжали и команды из бывшего СССР.