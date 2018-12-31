Роспотребнадзор предупреждает владимирцев о том, что в регионе могут продавать ненастоящий сыр

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-31T14:16:14+03:00

В стране в последнее время часто попадаются фальсификаты, якобы из Кабардино-Балкарии

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Владимирское управление Роспотребнадзора предупреждает жителей 33 региона о том, что в России часто стали выявлять фальсифицированный сыр. В магазинах продают сыры якобы из Кабардино-Балкарской Республики от двух местных предпринимателей.

При этом оба предпринимателя по данным Кабардино-Балкарского отделения Роспотребнадзора прекратили свою деятельность в этом году. Одно - в октябре, второе - вообще в июле. Таким образом, молочная продукция вышеуказанных изготовителей, не имеет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Управление Роспотребнадзора призывает потребителей, быть бдительными при выборе молока и молочной продукции, обращая внимание на маркировку, стоимость продукта и его производителя.