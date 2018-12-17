2018-12-17T13:15:58+03:00
Спорт

Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по самбо и боевому самбо

Они выиграли две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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В Воронеже с 11 по 14 декабря проходили первенство и чемпионат ЦФО по самбо, а также боевому самбо.

В общей сложности в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 16 регионов. Сборную команду Владимирской области представляли 28 человек из Владимира, Коврова, Александрова и Мурома.

В соревнованиях среди юниоров в весовой категории до 74 кг в финал вышли двое воспитанников Владимирской школы самбо им. Е.В. Чичваркина. Первое место занял Артём Обухов, второе - Дмитрий Вишняков. Также серебряными призёрами первенства стали муромлянин Никита Боровков, выступавший в весовой категории 48 кг, и ковровчанин Илья Цыганков, выступавший в категории 52 кг.

В соревнованиях среди взрослых серебряную и бронзовую медали выиграли Алексей Огарышев и Никита Онегов – оба выступали в весовой категории до 74 кг.

В боевом самбо в весовой категории 68 кг лучшим оказался александровец Салават Умаев. Бронзовая награда – у ковровчанина Павла Лазутина, выступавшего в весовой категории 57 кг.

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