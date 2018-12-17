2018-12-17T13:15:58+03:00
Спорт

Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по самбо и боевому самбо

Они выиграли две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
Изменить размер текста:

В Воронеже с 11 по 14 декабря проходили первенство и чемпионат ЦФО по самбо, а также боевому самбо.

В общей сложности в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 16 регионов. Сборную команду Владимирской области представляли 28 человек из Владимира, Коврова, Александрова и Мурома.

В соревнованиях среди юниоров в весовой категории до 74 кг в финал вышли двое воспитанников Владимирской школы самбо им. Е.В. Чичваркина. Первое место занял Артём Обухов, второе - Дмитрий Вишняков. Также серебряными призёрами первенства стали муромлянин Никита Боровков, выступавший в весовой категории 48 кг, и ковровчанин Илья Цыганков, выступавший в категории 52 кг.

В соревнованиях среди взрослых серебряную и бронзовую медали выиграли Алексей Огарышев и Никита Онегов – оба выступали в весовой категории до 74 кг.

В боевом самбо в весовой категории 68 кг лучшим оказался александровец Салават Умаев. Бронзовая награда – у ковровчанина Павла Лазутина, выступавшего в весовой категории 57 кг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира