2018-12-15T22:34:28+03:00
Происшествия

Во Владимире врезались две машины, одна улетела в столб

По словам очевидцев, пожарным пришлось тушить транспорт
Артем Бердник
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Вечером 14 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение об аварии на улице Добросельской во Владимире. На место незамедлительно выехали спасатели, врачи скорой помощи и госавтоинспекторы.

По предварительной информации, столкнулись две легковушки. Один из участников ДТП пострадал. По словам очевидцев, один из автомобилей даже пришлось тушить.

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