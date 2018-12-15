Во Владимире врезались две машины, одна улетела в столб
По словам очевидцев, пожарным пришлось тушить транспорт
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Вечером 14 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение об аварии на улице Добросельской во Владимире. На место незамедлительно выехали спасатели, врачи скорой помощи и госавтоинспекторы.
По предварительной информации, столкнулись две легковушки. Один из участников ДТП пострадал. По словам очевидцев, один из автомобилей даже пришлось тушить.