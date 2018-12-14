2018-12-14T16:29:54+03:00
Общество

Жительница Владимира насчитала в своей коллекции больше 15 тысяч ложек

Татьяна Пикунова хочет попасть в книгу рекордов
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото из официальной группы "Музея ложки" ВКонтактефото из официальной группы "Музея ложки" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Во Владимире уже несколько лет успешно работает частный "Музей ложки". Его владелица, жительница Владимира Татьяна Пикунова много лет коолекционирует столовые приборы со всего света. Однако она признавалась, что и сама не знает. сколько ложек в ее коллекции.

Но на днях Татьяна решила посчитать свои запасы. И не просто так. Коллекционер подала заявку в "Книгу регистрации рекордов России". Чтобы рекорд засчитали, нужно снять видео, на котором будут видны все экспонаты.

- После многочасовой работы всего коллектива, друзей и соратников, мы их разложили и все- таки посчитали! Места катастрофически не хватало, они были везде, на полу, на потолке, на стенах. Зато теперь мы знаем, что их 15 350 (вот такое количество мы смогли разложить и запечатлить это на камеру) + наши гастролирующие ложки в музее Кинешме (около 900 штук) + ложки на багетах в ВИП-туре (200 штук) + ложки"домашние" личные. Итого - 15600 ложек в моей коллекции. - написала Татьяна Пикунова на страничке в ВК.

Уверены, что рекорд Татьяны не останется без внимания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В гороховецком районе столкнулись две фуры: погиб житель Чеченской республики
Прокуратура забраковала Суздальские заправки
Во Владимире пройдут три губернаторские елки
На Владимирскую область идут морозы
Владимирская область станет образованнее
Владимирский Следком расследовал таинственное убийство мужчины в Собинском районе
Владимирский театр драмы получит больше 200 миллионов рублей
Во Владимире из 42 школы эвакуировали 225 детей из-за короткого замыкания
В Александрове 14-летний подросток украл 103 тысячи рублей с чужой банковской карты
Вязниковский магазин торговал палеными Adidas и Reebok
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Пожарные из Коврова дарят многодетным семьям огнетушители
Едем на Новый год за город: 4 важных пункта, о которых надо помнить
В Музее хрусталя покажут новогодние советские открытки на сенсорном столе
Во Владимире ищут волонтеров для работы на катке в парке Пушкина
Маленьких владимирцев приглашают на новогодний утренник в библиотеку