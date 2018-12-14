Жительница Владимира насчитала в своей коллекции больше 15 тысяч ложек
Во Владимире уже несколько лет успешно работает частный "Музей ложки". Его владелица, жительница Владимира Татьяна Пикунова много лет коолекционирует столовые приборы со всего света. Однако она признавалась, что и сама не знает. сколько ложек в ее коллекции.
Но на днях Татьяна решила посчитать свои запасы. И не просто так. Коллекционер подала заявку в "Книгу регистрации рекордов России". Чтобы рекорд засчитали, нужно снять видео, на котором будут видны все экспонаты.
- После многочасовой работы всего коллектива, друзей и соратников, мы их разложили и все- таки посчитали! Места катастрофически не хватало, они были везде, на полу, на потолке, на стенах. Зато теперь мы знаем, что их 15 350 (вот такое количество мы смогли разложить и запечатлить это на камеру) + наши гастролирующие ложки в музее Кинешме (около 900 штук) + ложки на багетах в ВИП-туре (200 штук) + ложки"домашние" личные. Итого - 15600 ложек в моей коллекции. - написала Татьяна Пикунова на страничке в ВК.
Уверены, что рекорд Татьяны не останется без внимания.