Жительница Владимира насчитала в своей коллекции больше 15 тысяч ложек

СЕГОДНЯ 16:29 2018-12-14T16:29:54+03:00

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Во Владимире уже несколько лет успешно работает частный "Музей ложки". Его владелица, жительница Владимира Татьяна Пикунова много лет коолекционирует столовые приборы со всего света. Однако она признавалась, что и сама не знает. сколько ложек в ее коллекции.

Но на днях Татьяна решила посчитать свои запасы. И не просто так. Коллекционер подала заявку в "Книгу регистрации рекордов России". Чтобы рекорд засчитали, нужно снять видео, на котором будут видны все экспонаты.

- После многочасовой работы всего коллектива, друзей и соратников, мы их разложили и все- таки посчитали! Места катастрофически не хватало, они были везде, на полу, на потолке, на стенах. Зато теперь мы знаем, что их 15 350 (вот такое количество мы смогли разложить и запечатлить это на камеру) + наши гастролирующие ложки в музее Кинешме (около 900 штук) + ложки на багетах в ВИП-туре (200 штук) + ложки"домашние" личные. Итого - 15600 ложек в моей коллекции. - написала Татьяна Пикунова на страничке в ВК.

Уверены, что рекорд Татьяны не останется без внимания.