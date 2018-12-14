2018-12-14T16:29:54+03:00
Общество

Жительница Владимира насчитала в своей коллекции больше 15 тысяч ложек

Татьяна Пикунова хочет попасть в книгу рекордов
Алексей СУХОВ
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фото из официальной группы "Музея ложки" ВКонтактефото из официальной группы "Музея ложки" ВКонтакте
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Во Владимире уже несколько лет успешно работает частный "Музей ложки". Его владелица, жительница Владимира Татьяна Пикунова много лет коолекционирует столовые приборы со всего света. Однако она признавалась, что и сама не знает. сколько ложек в ее коллекции.

Но на днях Татьяна решила посчитать свои запасы. И не просто так. Коллекционер подала заявку в "Книгу регистрации рекордов России". Чтобы рекорд засчитали, нужно снять видео, на котором будут видны все экспонаты.

- После многочасовой работы всего коллектива, друзей и соратников, мы их разложили и все- таки посчитали! Места катастрофически не хватало, они были везде, на полу, на потолке, на стенах. Зато теперь мы знаем, что их 15 350 (вот такое количество мы смогли разложить и запечатлить это на камеру) + наши гастролирующие ложки в музее Кинешме (около 900 штук) + ложки на багетах в ВИП-туре (200 штук) + ложки"домашние" личные. Итого - 15600 ложек в моей коллекции. - написала Татьяна Пикунова на страничке в ВК.

Уверены, что рекорд Татьяны не останется без внимания.

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