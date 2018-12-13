2018-12-13T17:06:15+03:00
Общество

На здании филармонии открыта памятная доска легендарному руководителю Владимирской области Тихону Сушкову

Он руководил регионом 25 лет
Артём Черепанов
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13 декабря на здании владимирской областной филармонии была открыта памятная доска Тихону Сушкову. Он был председателем Владимирская облисполкома с 1960 по 1985 годы. В декабре исполнилось 100 лет со дня его рождения.

- Мы открываем мемориальную доску многолетнему руководителю Владимирской области Тихону Степановичу Сушкову на одном из зданий, построенных по его инициативе, – областной филармонии. Символично, что это происходит в день открытия Года театра. Мы знаем, какой огромный вклад внёс Тихон Степанович в развитие культуры и в частности театрального искусства в нашем регионе. Благодаря ему была построена не только филармония, но и драмтеатр, областной Дворец культуры, Дворец пионеров. Уверен, Тихону Степановичу было бы очень приятно знать, скольким людям принесли радость и пользу плоды его труда, – подчеркнул губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Тихон Степанович Сушков 50 лет проработал на Владимирской земле, из них четверть века – с 1960 по 1985 год – возглавлял исполнительный комитет областного Совета народных депутатов. За период его руководства Владимирская область стала одним из важных индустриальных регионов РСФСР и Советского Союза.

При Сушкове был разработан генплан развития города Владимир, по которому он развивался не только как промышленный, научный и культурный центр губернии, но и как крупный туристический центр, имеющий важнейшее историко-архитектурное значение. Благодаря Тихону Степановичу был основан уникальный испытательный лазерный центр «Радуга» и современный город Радужный, во Владимире появился больничный комплекс в микрорайоне Доброе, новое здание больницы скорой помощи.

К 1980-м годам в нашей области была создана широкая сеть школ, домов культуры, клубов и библиотек. Был построен областной Дворец культуры, здание областного драмтеатра, за которое архитекторы были удостоены Госпремии России, а также здание областной филармонии, на котором установлена памятная доска, посвящённая Тихону Сушкову.

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