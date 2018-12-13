2018-12-13T13:44:08+03:00
Общество

В Коврове нашли послание потомкам

Письмо было написано военнослужащими в 1965 году
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта администрации Ковровафото с официального сайта администрации Коврова
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На днях в микрорайоне Ковров-8 сносили полуразрушенные строения Министерства обороны.

Во время демонтажа одной из стен был обнаружен замурованный стеклянный пузырёк из-под канцелярского клея, внутри которого находилось послание потомкам, написанное 9 сентября 1965 года.

К потомкам обращались военнослужащие, которые принимали участие в строительстве зданий с июля по октябрь 1965 года. Послание будет передано в Ковровский историко-мемориальный музей.

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