В Коврове нашли послание потомкам
Письмо было написано военнослужащими в 1965 году
фото с официального сайта администрации Коврова
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На днях в микрорайоне Ковров-8 сносили полуразрушенные строения Министерства обороны.
Во время демонтажа одной из стен был обнаружен замурованный стеклянный пузырёк из-под канцелярского клея, внутри которого находилось послание потомкам, написанное 9 сентября 1965 года.
К потомкам обращались военнослужащие, которые принимали участие в строительстве зданий с июля по октябрь 1965 года. Послание будет передано в Ковровский историко-мемориальный музей.