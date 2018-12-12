Ковровчане выиграли Всероссийские соревнования по полиатлону

12 Дек. 14:12 2018-12-12T14:12:56+03:00

В соревнованиях приняли участие около 60 атлетов

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С 6 по 9 декабря в городе Онеся (Архангельская область) прошли Всероссийские сооревнования по полиатлону.

В соревнованиях приняли участие около 60 атлетов из Архангельской, Ленинградской, Калужской, Вологодской, Владимирской областей и Санкт-Петербурга.

Спортсмены в возрасте от 14 лет и старше боролись за медали в лыжных гонках, стрельбе из пневматической винтовки и силовой гимнастике.

Ковровские спортсмены Анастасия Суконкина и Николай Маклаков выиграли золотые медали.