2018-12-12T13:01:23+03:00
Спорт

Боксер из Гусь-Хрустального выиграл «бронзу» на первенстве России в Анапе

По итогам первенства России спортсмен второй год подряд входит в состав юношеской сборной России по боксу
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
Изменить размер текста:

Первенство России по боксу проходило в Анапе с 4 по 10 декабря. Владимирскую область представлял Денис Кадейкин из города Курлово (Гусь-Хрустальный район).

Денис провёл три боя, и вышел победителем из двух. Сначала гусевской спортсмен выиграл поединок с боксёром из Брянской области, а затем - из Тульской области. В полуфинальном бою Кадейкин, по раздельному решению судей, уступил сопернику из Ханты-Мансийского автономного округа. Таким образом, спортсмен занял третье место.

По итогам первенства России Денис второй год подряд входит в состав юношеской сборной России по боксу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Судогодском районе перевернулся бензовоз
В райцентрах Владимирской области откроются новые кинозалы
«ЭнергосбыТ Плюс» взыскал с управляющих компаний более 42 млн рублей за ОДН
В Коврове задержали закладчиков с крупной партией порошка
Жители Владимира отсудили более 320 тысяч рублей за разбитые машины
Ковровчане выиграли Всероссийские соревнования по полиатлону
В Центре классической музыки прозвучат "Богемская рапсодия" и хиты группы "Абба"
Гусевской хрустальный завод выпустил "золотых" хрюшек
Скончался профессор ВлГУ Виктор Эфрос
В Муром привезли легкие курильщика и печень алкоголика
В Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело за разбитую мемориальную доску
Промсвязьбанк и Лига оборонных предприятий Владимирской области провели обучающий семинар для компаний ОПК
МРСК Центра и Приволжья: интернет-конкурс «Электрознания и призомания» приглашает знатоков