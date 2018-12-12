Боксер из Гусь-Хрустального выиграл «бронзу» на первенстве России в Анапе
По итогам первенства России спортсмен второй год подряд входит в состав юношеской сборной России по боксу
фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Первенство России по боксу проходило в Анапе с 4 по 10 декабря. Владимирскую область представлял Денис Кадейкин из города Курлово (Гусь-Хрустальный район).
Денис провёл три боя, и вышел победителем из двух. Сначала гусевской спортсмен выиграл поединок с боксёром из Брянской области, а затем - из Тульской области. В полуфинальном бою Кадейкин, по раздельному решению судей, уступил сопернику из Ханты-Мансийского автономного округа. Таким образом, спортсмен занял третье место.
По итогам первенства России Денис второй год подряд входит в состав юношеской сборной России по боксу.