2018-12-10T16:10:50+03:00
Происшествия

30-летний меленковец вламывался в квартиры пенсионеров и воровал технику

За две недели он обогатился ноутбуком и телевизором
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце ноября пенсионерка обратилась в полицию, заявив, что у нее украли телевизор. По ее словам, взрослый мужчина просто вломился к ней в квартиру в Меленковском районе и у нее на глазах забрал телевизор, стоимостью 10 тысяч рублей. Пенсионерка пыталась его остановить, но ей не удалось.

Женщина описала особые приметы вора, благодаря которым оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, который уже ранее попадался полиции. Позднее выяснилось, что неделей ранее задержанный украл ноутбук у другого пенсионера. На этот раз он взломал замок двери, пока хозяина не было дома.

Телевизор вернули хозяйке, а вот ноутбук “улетел” на рынке быстрее. В УМВД России по Владимирской области сообщили, что в отношении задержанного были возбуждены уголовные дела за грабеж и кражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира