30-летний меленковец вламывался в квартиры пенсионеров и воровал технику

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-10T16:10:50+03:00

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В конце ноября пенсионерка обратилась в полицию, заявив, что у нее украли телевизор. По ее словам, взрослый мужчина просто вломился к ней в квартиру в Меленковском районе и у нее на глазах забрал телевизор, стоимостью 10 тысяч рублей. Пенсионерка пыталась его остановить, но ей не удалось.

Женщина описала особые приметы вора, благодаря которым оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, который уже ранее попадался полиции. Позднее выяснилось, что неделей ранее задержанный украл ноутбук у другого пенсионера. На этот раз он взломал замок двери, пока хозяина не было дома.

Телевизор вернули хозяйке, а вот ноутбук “улетел” на рынке быстрее. В УМВД России по Владимирской области сообщили, что в отношении задержанного были возбуждены уголовные дела за грабеж и кражу.