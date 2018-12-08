2018-12-08T15:29:09+03:00
Происшествия

На улице Мира столкнулись две иномарки

Водителей в больницы увезла реанимация
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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8 декабря в 12.00 во Владимире произошло ДТП с пострадавшими. На улице Мира, возле дома №76 столкнулись две иномарки.

Как сообщает прес-служба МЧС России по Владимирской области, на место аварии приехали их представители, а также сотрудники ГИБДД и реанимобиль. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 единицы техники. Очевидцы говорят, что обоих водителей увезли на реанимобиле в больницу (скорее всего, "красный крест"). Они же утверждают, что водитель "Ауди" пытался повернуть на стоянку к ДК Молодежи в неположенном месте, в этот момент две машины и столкнулись.

Также водители в социальных сетях связывают всплеск ДТП в субботу с кашей на дорогах Владимира. И при этом ругают городские коммунальные службы за плохую уборку улиц от снега.

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