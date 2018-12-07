В Октябрьском районном суде Владимира - новый председатель
Он приехал из Коврова
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6 декабря указом президента РФ председателем Октябрьского районного суда назначен бывший председатель Ковровского городского суда Антон Колосов. Ранее обязанности председателя Октябрьского районного суда исполняла Наталья Авдеева.
Кроме того, председателем Судогодского районного суда назначен бывший судья Октябрьского районного суда города Владимира Антон Кулаков. Ранее обязанности председателя Судогодского районного суда исполняла Татьяна Староверова.