2018-12-06T16:49:06+03:00
Общество

Во Владимирской области запустили "горячую линию" по новой системе вывоза твердых бытовых отходов

Она будет работать только по будням и в рабочее время
Алексей СУХОВ
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Региональный оператор в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории Владимирской области – компания "Владэкотехпром" – открыл "горячую линию" по вопросам работы новой системы обращения с ТБО.

Эта схема начнет действовать с 1 января 2019 года, когда вступит в силу федеральный закон "Об отходах производства и потребления". По ней теперь определенные виды мусора должны сначала проходить мусоропереработку на специальных заводах.

Телефоны "горячей линии": 8-800-200-38-25, 8(4922)37-71-25. Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00.

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