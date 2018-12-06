Во Владимирской области запустили "горячую линию" по новой системе вывоза твердых бытовых отходов

6 Дек. 16:49 2018-12-06T16:49:06+03:00

Она будет работать только по будням и в рабочее время

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Региональный оператор в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории Владимирской области – компания "Владэкотехпром" – открыл "горячую линию" по вопросам работы новой системы обращения с ТБО.

Эта схема начнет действовать с 1 января 2019 года, когда вступит в силу федеральный закон "Об отходах производства и потребления". По ней теперь определенные виды мусора должны сначала проходить мусоропереработку на специальных заводах.

Телефоны "горячей линии": 8-800-200-38-25, 8(4922)37-71-25. Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00.