2018-12-06T15:48:24+03:00
Общество

Главу администрации Мстеры привлекли к административной ответственности

Его оштрафовали на 20 тысяч рублей
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проверкой, проведенной Вязниковской прокуратурой, установлено, что 13 июня 2018 года администрацией поселка Мстера и ООО «СтройСила» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуаров в Мстере (тротуары по улицам Советская, Ленинградская и Шибанова) на сумму более 4 млн рублей. Срок окончания работ назначили на 10 августа 2018 года.

В нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стороны договора изменили условия контракта и заключили дополнительное соглашение о продлении срока до 20 августа 2018 года.

В отношении главы администрации поселка Мстера возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ за изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира