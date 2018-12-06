Главу администрации Мстеры привлекли к административной ответственности

6 Дек. 15:48 2018-12-06T15:48:24+03:00

Его оштрафовали на 20 тысяч рублей

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Проверкой, проведенной Вязниковской прокуратурой, установлено, что 13 июня 2018 года администрацией поселка Мстера и ООО «СтройСила» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуаров в Мстере (тротуары по улицам Советская, Ленинградская и Шибанова) на сумму более 4 млн рублей. Срок окончания работ назначили на 10 августа 2018 года.

В нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стороны договора изменили условия контракта и заключили дополнительное соглашение о продлении срока до 20 августа 2018 года.

В отношении главы администрации поселка Мстера возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ за изменение условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.