В Лакинске пройдут чемпионат и первенство области по боксу

СЕГОДНЯ 13:18 2018-12-06T13:18:58+03:00

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C 7 по 9 декабря в Лакинске, в Городском доме культуры, пройдут чемпионат и первенство Владимирской области по боксу.

Чемпионат проводится среди женщин 2000 года рождения и старше. В первенстве примут участие юноши 2003-2004 годов рождения, юниорки 2001-2002 годов рождения, девушки 2003-2004 годов рождения и девочки 2005-2006 годов рождения.

В программе турнира: 7 декабря, 16.00 – торжественное открытие и предварительные бои, 8 декабря, 12.00 – полуфинальные бои и 9 декабря, 12.00 – финальные бои.