2018-12-06T12:53:57+03:00
Происшествия

В Юрьевце пожарные вывели из горящей квартиры троих жильцов

Еще 10 человек эвакуировали
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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5-го декабря в 23:04 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Юрьевец, Институтский городок, дом №14 «а». Пожарные прибыли на место происшествия через 4 минуты после сообщения. По информации пресс-службы МЧС, дым шел из квартиры на 4 этаже, в подъезде также было сильное задымление.

Спасатели нашли в задымленной квартире троих жильцов, которые не могли самостоятельно выйти. Одна женщина вообще не подавала признаков жизни, ей провели сердечно-легочную реанимацию и передали бригаде скорой помощи. Параллельно с этим проводилась и эвакуация остальных жильцов дома.

В результате пожара сгорели постельные принадлежности на площади двух квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 12 человек и 4 единиц техники, работало 2 звена газодымозащитной службы.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава огонь ликвидировали в течение 5 минут после прибытия. Спасено 3 человека и эвакуировано 10 человек. Причина пожара и нанесенный огнем материальный ущерб устанавливаются.

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