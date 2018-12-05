2018-12-05T15:56:41+03:00
Общество

Во Владимир в выходные опять придут морозы

Столбик термометра будет опускаться ниже минус 10 градусов
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Если верить прогнозу погоды от Гисметео, то во Владимире в ближайшие две недели будет морозно только в выходные. Сначала температура опустится ниже -10 градусов 8 и 9 декабря, а затем 15 и 16 декабря.

В ближайшие выходные синоптики обещают днем от -5 до -7 градусов, а в ночь с субботы на воскресенья столбик термометра опустится до отметки 17 градусов ниже нуля. При этом в будние дни будет достаточно тепло. Вряд ли можно считать температуру в -1 или -3 градуса очень холодной. А во вторник, 11 декабря вообще будет около нуля. При этом постоянно будет идти снег. За пять рабочих дней может выпасть (по прогнозам от Гисметео) до 11 миллиметров осадков.

В общем, в выходные, если вы не любите морозы, планировать свой отдых из расчета морозов. А значит ищите что-то развлекательное в помещениях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коврове загорелся мусорный контейнер
В Гороховце предприниматель попался на попытке дать взятку
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Ковровчанин, установивший в офисном туалете видеокамеру, отправится под суд
Кольчугинцы попались на кражах аккумуляторов и видеорегистраторов
Владимирцы паникуют в соцсетях: якобы «школы оцеплены полицией»
Владимирец выложил в интернет интимные фото знакомой
Выступление театра танца "Гжель" во Владимире перенесли на январь
Сбежавший из Мурома в Подмосковье охранник был судим за кражу
Двухлетнюю девочку, умершую от менингита во Владимире, не успели вовремя доставить в реанимацию
Владимирцев приглашают на первый зимний концерт Центра классической музыки
В муромском кафе задержали серийного вора
В Гусь-Хрустальном районе открылся историко-краеведческий музей
В Камешкове загорелся супермаркет "Дикси"
Во Владимире заработала Почта Деда Мороза
В Сызрани задержали грабителя, который сбил и обворовал пенсионерку из Владимира
Из Мурома в Москву сбежал вооруженный автоматом ВОХРовец
На Пекинке на четверть снизилось число ДТП с пешеходами
Представителем Владимирской области в Москве станет Вячеслав Климанов