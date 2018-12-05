2018-12-05T15:56:41+03:00
Общество

Во Владимир в выходные опять придут морозы

Столбик термометра будет опускаться ниже минус 10 градусов
Алексей СУХОВ
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Если верить прогнозу погоды от Гисметео, то во Владимире в ближайшие две недели будет морозно только в выходные. Сначала температура опустится ниже -10 градусов 8 и 9 декабря, а затем 15 и 16 декабря.

В ближайшие выходные синоптики обещают днем от -5 до -7 градусов, а в ночь с субботы на воскресенья столбик термометра опустится до отметки 17 градусов ниже нуля. При этом в будние дни будет достаточно тепло. Вряд ли можно считать температуру в -1 или -3 градуса очень холодной. А во вторник, 11 декабря вообще будет около нуля. При этом постоянно будет идти снег. За пять рабочих дней может выпасть (по прогнозам от Гисметео) до 11 миллиметров осадков.

В общем, в выходные, если вы не любите морозы, планировать свой отдых из расчета морозов. А значит ищите что-то развлекательное в помещениях.

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