Ковровчанин, установивший в офисном туалете видеокамеру, отправится под суд

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-05T14:38:27+03:00

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Пятидесятивосьмилетний житель Коврова в апреле этого года в женском туалете родного офиса установил видеозаписывающее устройство с картой памяти, решив подсматривать за коллегами. Вплоть до начала октября мужчина успешно записывал все, что происходило в «дамской комнате», а потом просматривал видеозаписи на компьютере в своем кабинете. 4 октября одна из сотрудниц учреждения обнаружила в туалете подозрительную коробку, принесла ее в свой кабинет и вместе с коллегами на одной из записей обнаружила мужчину, устанавливавшего устройство. Как оказалось, на видео попали одиннадцать женщин-сотрудниц. Оправившись от шока, женщины написали коллективное заявление в полицию. После разоблачения ковровчанин с работы уволился, но не раз пытался пробраться в свой кабинет, чтобы удалить незаконно собранную информацию со своего рабочего компьютера, где хранил их в паке «Канализация». Обвиняемый назвал свои действия нелепой случайностью, раскаялся, попросил прощения у бывших коллег и заявил, что готов загладить причиненный вред материально.