2018-12-04T17:54:19+03:00
Общество

В спортшколе Мурома нашли нарушения в медпункте

Вместо медиков там работали бухгалтера
Ирина Мальцева
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Нарушения обнаружили в ходе проверки специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Как оказалось, медицинский пункт в спортшколе оборудован с нарушением требований санитарно-эпидемиологических норм. Медкабинет должен был работать все время, пока в школе находятся ученики. Кроме того, предполагалось, что там при необходимости есть возможность оказать первую помощь до приезда скорой. Однако в одном из помещений медпункта располагалась бухгалтерия, а в другом из всего медоборудования имелась только кушетка. Поскольку нарушения руководство спортшколы не устранило в установленный срок, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обратились с административным иском в Муромский городской суд.

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