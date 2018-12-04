2018-12-04T12:39:06+03:00
Происшествия

Утро на дорогах Дубровы во Владимире: 3 км/ч

По пути к Проспекту Ленина — стояло все
Артем Бердник
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..Фото: Артем Бендрик
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Утром 4 декабря владимирцы, живущие в районе Нижней и Верхней Дубровы наверняка опоздали на работу. Вся проезжая часть в сторону центра была вплотную забита транспортом.

Автобусам тоже пришлось не легко Фото: Артем Бендрик

Автобусам тоже пришлось не легкоФото: Артем Бендрик

Крупная пробка, судя по картам, начиналась еще в яме, а заканчивалась на развилке Верхней Дубровы и Проспекта Ленина. Все, кто направо — ехали спокойно, буквально 2-3 машины выезжали из этого коллапса в сторону города. Все, кто налево — не ехали вообще. Таинственным образом невозможно выехать было именно на южную объездную и с нее.

Пробка Фото: Артем Бендрик

ПробкаФото: Артем Бендрик

Светофор работает, Путин не приезжал, аварий не видно… И в ГИБДД нам сообщили, что никаких ДТП в том районе не случалось, им самим было бы интересно узнать, в чем дело. В пробках было видно большое количество крупногабаритных авто, которые обычно едут по М-7. Предположительно - весь затор образовался из-за того, что все объезжают последствия аварии недалеко от Колокши, сворачивая в яму. А оттуда уже и фуры с Москвы с владимирцами еле ползут.

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