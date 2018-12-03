2018-12-03T11:46:40+03:00
Общество

Белый дом раздал 21 миллион на благоустройство муниципальных образований

Главный приз - 4 миллиона - получил Юрьев-Польский
Валерия Рудометова
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Во Владимирской области прошел конкурс среди муниципальных образований на лучшее благоустройство объектов в 2018 году. На конкурс подали 31 заявку, а призы достались только 12 муниципальным образованиям. Общий призовой фонд конкурса превысил 21 миллион рублей - деньги направят на благоустройство общественных пространств.

Среди городских поселений с численностью населения свыше 18 тысяч человек главный приз - 4 миллиона рублей - получил Юрьев-Польский. 2,5 миллиона - Вязники, 1,5 - Киржач.

С численностью населения от 10 тысяч до 18 тысяч человек первое место получила Судогда и забрала приз в 3 миллиона рублей, второе - Камешково, и два миллиона. Один миллион и третье место достались Меленкам.

Среди городских поселений до 10 тысяч человек первое место заслужил город Костерево. Ему дали 2 миллиона рублей. Второе и 1,5 миллиона - поселоку Красная Горбатка, на третьем и с 557 тыс. - Курлово.

Среди сельских поселений первое место и 1,5 миллиона – Волосатовское Селивановского района, второе место и 1 миллион - Золотково Гусь-Хрустального района и третье и 500 тыс - Клязьминское Ковровского района.

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