Жена опального бизнесмена Филлипова получила условный срок

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-30T17:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

30 ноября Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор жене известного владимирского бизнесмена Александра Филлипова Ольге. Ее признали виновной в гибели годовалого мальчика в поселке Ладога. Женщина на своем микроавтобусе сбила малыша на проезжей части жилой зоны. Одновременно Следственный комитет сообщает о прекращении уголовное дело в отношении матери малыша.

Авария произошла 26 июня около 14.00. Ольга Филиппова ехала на микроавтобусе "Шевроле Экспресс" по жилой зоне престижного коттеджного поселка Ладога, на въезде в которую стоит специальный знак, разрешающий пешеходам ходить по проезжей части. Следствие установило, что женщина во время движения разговаривала по мобильному телефону. Поворачивая направо, Филиппова не убедилась в отсутствии на дороге людей и наехала на 11-месячного мальчика. Сбив ребенка, она даже не остановилась.

Мальчик оказался на проезжей части из-за невнимательности матери. Дочки играли, а маленький сын после сна и кормления находился около нее. Буквально на мгновение женщина отвлеклась на разговор с гостьей, почувствовала, что сына нет рядом, увидела приоткрытую калитку палисадника, одновременно услышала звук проезжающего автомобиля и сразу же выбежала на проезжую часть дороги. На автомобиле соседей она повезла травмированного сына в больницу, по дороге пересела в машину "скорой медицинской помощи", где врачи констатировали смерть ребенка.

На следствии женщина сообщила, что не видела малыша. Однако следственный эксперимент показал, у Ольги Филипповой была возможность не только увидеть мальчика на дороге, но и притормозить.

Следственный комитет отмечает, что Филиппова пыталась прийти к соглашению сторон и профинансировала установку лежачего полицейского и дополнительных фонарей в коттеджном поселке.