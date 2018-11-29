Покровчанка украла дезодоранты, а муромлянин - куртку с манекена
В середине ноября в полицию обратилась 44-летняя собственница одного из вещевых магазинов Мурома. Женщина сообщила, что с манекена, стоящего у входа в магазин, кто-то украл мужскую куртку за 2600 рублей.
Полицейские задержали 37-летнего безработного местного жителя, который сознался в краже.
Как сообщает пресс-служба УМВД, фигурант дождался, когда продавец отвлечется, и снял куртку.
Аналогичная ситуация случилась в Покрове. 39-летняя безработная жительница соседнего региона украла с полки магазина упаковки кофе и дезодоранты. Сложила все в пакет и вышла из магазина. Сумма ущерба превысила 2700 рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за кражу