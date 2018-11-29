Покровчанка украла дезодоранты, а муромлянин - куртку с манекена

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-29T15:15:01+03:00

На безработных жителей возбудили уголовные дела за кражу

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В середине ноября в полицию обратилась 44-летняя собственница одного из вещевых магазинов Мурома. Женщина сообщила, что с манекена, стоящего у входа в магазин, кто-то украл мужскую куртку за 2600 рублей.

Полицейские задержали 37-летнего безработного местного жителя, который сознался в краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД, фигурант дождался, когда продавец отвлечется, и снял куртку.

Аналогичная ситуация случилась в Покрове. 39-летняя безработная жительница соседнего региона украла с полки магазина упаковки кофе и дезодоранты. Сложила все в пакет и вышла из магазина. Сумма ущерба превысила 2700 рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за кражу