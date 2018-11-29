2018-11-29T12:06:30+03:00
Политика

Губернатор Владимир Сипягин встретился с жителями Владимирской области

Руководитель региона провел личный прием граждан
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Губернатор Владимир Сипягин встретился с жителямиГубернатор Владимир Сипягин встретился с жителями
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28 ноября Владимир Сипягин в течение трех часов обсуждал с жителями Владимирской области их проблемы. Личный прием Владимир Сипягин провел в качестве губернатора впервые.

Вопросы, с которыми жители Владимирской области обратились к первому лицу региона, касались всех сфер - ЖКХ и жилищных условий семей, ремонта дорог, газификации сельских поселений, развития спортивной инфраструктуры и образования.

Если вопрос был частным и его решение не входило в компетенцию областной администрации, Владимира Сипягина лично распоряжался об оказании помощи обратившимся. Например, благодаря содействию губернатора жительнице села Сима Юрьев-Польского района будет оказана помощь покрытии крыши ее строящегося дома за счёт привлечённых спонсорских средств.

Многодетная жительница Владимира выразила обеспокоенность всех многодетных родителей региона: будет ли продолжена практика бесплатного детского отдыха для таких семей на морских курортах России и зарубежья? Владимир Сипягин заверил: «На отдыхе детей ни в коем случае экономить не будем. Более того, на следующий год в областном бюджете увеличена сумма на эту статью расходов».

Все вопросы глава региона взял на контроль и дал необходимые поручения подразделениям областной администрации и рекомендации органам местного самоуправления.

Подобные встречи Губернатор будет проводить регулярно, их главная цель – помочь гражданам в решении вопросов, с которыми они самостоятельно справиться не в силах.

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