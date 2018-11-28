В первый снегопад Владимир убирали 59 единиц техники

СЕГОДНЯ 21:46 2018-11-28T21:46:38+03:00

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Сегодня. 28 ноября. впервые снег шел в течение всего дня. В утреннюю и дневную смены ЦУГД направил на уборку центральных улиц 89 дворников и 59 единиц специализированной техники. В каждом из 3 районов города работали бригады коммунально-дорожных машин по расчистке проезжей части.

Первая «волна» большой уборки состоялась около 6 часов, затем механизированные бригады ЦУГД ушли на перерыв, чтобы не создавать на дорогах заторы в часы пик. Активную расчистку проезжей части от снега продолжили после 10 часов.

Напомним, что открыта «горячая линия» по вопросам зимней уборки муниципальных территорий. Телефоны «горячей линии» МКУ «Центр управления городскими дорогами»: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30), 8-960-721-49-49 (круглосуточно).

За уборку дворовых территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники либо арендаторы.