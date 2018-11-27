2018-11-27T15:46:25+03:00
Общество

Банк России выпустил памятную монету с изображением Владимира

Она весит килограмм
Артём Черепанов
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27 ноября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей с символами городов-финалистов на попадание на банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей.

Оборотную сторону монеты украшают символы городов и территорий – финалистов конкурса: Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира, Сергиева Посада; в центральной части монеты изображена карта Российской Федерации.

Монета номиналом 100 рублей выпущена тиражом 75 штук.

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