Банк России выпустил памятную монету с изображением Владимира
Она весит килограмм
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27 ноября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 100 рублей с символами городов-финалистов на попадание на банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей.
Оборотную сторону монеты украшают символы городов и территорий – финалистов конкурса: Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира, Сергиева Посада; в центральной части монеты изображена карта Российской Федерации.
Монета номиналом 100 рублей выпущена тиражом 75 штук.