2018-11-26T17:30:16+03:00
Общество

В Суздальском районе может появиться современная биатлонная трасса

Его сметная стоимость составляет 750 млн рублей
Валерия Рудометова
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В Москве губернатор Владимир Сипягин встретился с президентом Федерации биатлона России Владимиром Драчевым. Они обсудили возможность создания в Суздальском районе, близ деревни Масленка, современной биатлонной трассы, которая бы не имела аналогов в Центральном федеральном округе.

Директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач представит предложения по созданию биатлонной трассы на встрече губернатора и президента Федерации биатлона в середине декабря.

Вопрос о строительстве биатлонной трассы во Владимирской области поднимается не впервые. Напомним, еще в 2014 году губернатором было направлено письмо на имя министра спорта России с просьбой включить строительство биатлонного центра в нашем регионе в федеральную программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Тогда ответ был отрицательным, поскольку программа предусматривает строительство спортивных объектов по типовым проектам, сметная стоимость которых не должна превышать 100 миллионов рублей. А сметная стоимость биатлонной трассы, по предварительным оценкам 2014 года, составляла около 750 млн рублей, а стоимость оборудования комплекса – еще 100 млн рублей. Но, возможно, в этот раз нам повезет.

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