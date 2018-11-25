2018-11-25T15:52:13+03:00
Звезды

В Суздале открылась выставка, посвященная иконам с изображением Голгофского креста

Вам расскажут, какие надписи, монограммы и криптограммы располагались вокруг Креста
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Суздальском Кремле начала работу выставка "КРЕСТ – ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ". На выставке представлены произведения деревянной резной пластики XVIII-XIX веков – иконы с изображением Голгофского Креста из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

На всех памятниках в центре изображен восьмиконечный Крест, под ним – гора Голгофа с головой Адама, по сторонам Креста – орудия страстей: копие и трость, фон – гладкий или с изображением построек Иерусалима. Вокруг Креста располагаются надписи, монограммы и криптограммы. Часто вокруг Креста и на полях помещаются тексты молитв, посвящённые Кресту как одному из основных символов христианства. Подобные иконы часто предназначались для намогильных памятников. Их также располагали над дверями домов и часовен, воротами и калитками, включали в стены церковных построек.

Выставка будет работать до 20 января 2019 года. Она находится в Крестовой палате Суздальского кремля. Время работы: с 9.00 до 19.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздальском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший
В Вязниковском районе в детском саду хранились перемороженные тушки цыплят
Департамент здравоохранения объяснил, почему владимирцы не получают вовремя жизненно необходимые лекарства
Во Владимире лихач на иномарке врезался в столб
Владимирская администрация выделит ФК “Торпедо” 18 миллионов рублей
К 1 декабря Владимир приобретет новогодний вид
Неизвестная женщина подкинула младенца на крыльцо ковровского роддома
В Коврове сгорело большое заброшенное здание
Большинство владимирцев поддержали проект реконструкции парка “Добросельский”
Владимир Сипягин окажет поддержку “детям войны” во Владимирской области
Владимирцы увидят аксессуары из рыбьей кожи
Владимирские школьники отправили по почте поздравления мамам
Жителей Владимирской области научат видеть красоту
Не поделили металлолом: муромлянин убил на свалке водителя КамАЗа
В Кольчугинском районе задержали дачного вора
Ковровчанин отсидел 5 суток за песню на стене «Вконтакте»
Бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов получил 11 лет строгого режима за взятки
У фонда капремонта Владимирской области сменился адрес
Во Владимирской области назначен врио вице-губернатора по развитию информационного общества
Полиция задержала муромлянина, нарвавшего 568 грамм «героинового растения»