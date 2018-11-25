В Суздале открылась выставка, посвященная иконам с изображением Голгофского креста

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-25T15:52:13+03:00

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В Суздальском Кремле начала работу выставка "КРЕСТ – ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ". На выставке представлены произведения деревянной резной пластики XVIII-XIX веков – иконы с изображением Голгофского Креста из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

На всех памятниках в центре изображен восьмиконечный Крест, под ним – гора Голгофа с головой Адама, по сторонам Креста – орудия страстей: копие и трость, фон – гладкий или с изображением построек Иерусалима. Вокруг Креста располагаются надписи, монограммы и криптограммы. Часто вокруг Креста и на полях помещаются тексты молитв, посвящённые Кресту как одному из основных символов христианства. Подобные иконы часто предназначались для намогильных памятников. Их также располагали над дверями домов и часовен, воротами и калитками, включали в стены церковных построек.

Выставка будет работать до 20 января 2019 года. Она находится в Крестовой палате Суздальского кремля. Время работы: с 9.00 до 19.00.