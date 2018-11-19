Губернатор Владимирской области вошел в правительственную комиссию по региональному развитию
Он заменил в ней Светлану Орлову
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14 ноября распоряжением правительства Российской Федерации был определен новый состав комиссии по региональному развитию. В него вошел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. В комиссии он заменил экс-губернатора региона Светлану Орлову.
Комиссию по региональному развитию возглавляет вице-премьер Дмитрий Козак. На ее заседаниях обсуждаются вопросы выделения дотаций и кредитов регионам.