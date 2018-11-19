2018-11-19T11:03:55+03:00
Политика

Губернатор Владимирской области вошел в правительственную комиссию по региональному развитию

Он заменил в ней Светлану Орлову
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

14 ноября распоряжением правительства Российской Федерации был определен новый состав комиссии по региональному развитию. В него вошел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. В комиссии он заменил экс-губернатора региона Светлану Орлову.

Комиссию по региональному развитию возглавляет вице-премьер Дмитрий Козак. На ее заседаниях обсуждаются вопросы выделения дотаций и кредитов регионам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» рассказал владимирским студентам о правилах безопасности в Интернете
В Муроме 30-летний мужчина избил и ограбил двух пожилых женщин
Во Владимире поймали банду, занимавшуюся подделкой документов для нелегальных мигрантов
Владимирской молодежи помогут найти работу профессиональные психологи
Владимирская таможня с начала года перехватила 167 тысяч единиц контрафактных товаров
Во Владимире сыграет ансамбль из пяти медных духовых инструментов
Владимирский биатлонист Слепов попал в основную сборную России
В Муроме работник кафе украл телефон у посетительницы
Во Владимирской области за выходные было 145 патрулирований на водоемах, где рыбаки уже сидели на тонком льду
В Коврове нашли бабушку, которая не помнит даже своей фамилии
В Камешкове наследникам придется платить долги по кредиту умершего
Во Владимирской области почтили память погибших в ДТП