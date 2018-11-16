2018-11-16T17:38:03+03:00
Общество

Во Владимире пустят автобусный маршрут с улицы Балакирева

Его подготовят в течение недели
Ольга МАКАРОВА
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Во Владимире появится новый автобусный маршрут. Он поедет с улицы Балакирева. Пока жители добираются до нужного места в городе на троллейбусе №10. Альтернативы до этого времени у владимирцев не было.

В течение недели, сообщает пресс-служба владимирской мэрии, по многочисленным просьбам местных специалисты городского отдела транспорта и связи подготовят новый маршрут, удобный для жителей и хотя бы минимально рентабельный для перевозчиков.

Кроме этого, увеличат число автобусов на линии некоторых маршрутов, на которые больше всего жаловались жители города. Для сокращения интервалов движения перевозчики увеличат количество машин, которые работают в часы пик на социальных автобусных маршрутах №№ 4-С, 7-С, 9-С, 20-С и 21-С.

Замечания и предложения по работе общественного транспорта в городе Владимире по телефону «горячей линии» 53-31-35.

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