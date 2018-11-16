2018-11-16T11:39:29+03:00
Общество

В 2018 году в больницы Владимирской области устроились более 60 врачей

В том числе 8 педиатров
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В больницы и поликлиники Владимирской области в текущем году трудоустроился 61 врач. Так, в первичное звено пришли 16 участковых врачей: 8 врачей-педиатров и столько же терапевтов.

Четыре участковых педиатра трудоустроились в Областную детскую клиническую больницу. По одному педиатру – в Детскую больницу округа Муром, в Детскую городскую больницу города Гусь-Хрустального, в Вязниковскую и Собинскую районные больницы. Кадровый состав обновился в стоматологических поликлиниках. Сюда пришли 6 молодых специалистов: в Детскую стоматологическую поликлинику – 3 стоматолога, в Областную стоматологическую поликлинику – 2, в Стоматологическую поликлинику №1 г.Владимира – 1.

Ряды специалистов узкого профиля пополнили 14 докторов – это выпускники ординатуры 2018 года. Например, в Городскую больницу №4 Владимира пришли врач-кардиолог, невролог и рентгенолог, в Александровскую районную больницу – врач-анестезиолог-реаниматолог и уролог, в Ковровскую городскую больницу №2 – офтальмолог.

Кроме того, в лечебные учреждения региона трудоустроилось 25 врачей-специалистов – выпускников ординатуры и интернатуры разных лет. В их числе жители Нижегородской, Воронежской и Тамбовской областей. Несколько специалистов приехали из Украины, Молдавии и Таджикистана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во владимирских библиотеках начинаются "Дни живой классики"
Двое гусевчан сами сделали взрывчатку и взорвали ее в местной деревне
Форвард владимирского "Торпедо" стал лучшим бомбардиром среди команд зоны "Запад"
Ресторанный день во Владимире отметят квартирником
Владимирское "Торпедо" - на седьмом месте по посещаемости игр
Гусевчанин «обчистил» 7 дачных домов
Житель Юрьев-Польского пырнул ножом своего коллегу
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие управляющие компании области
Владимирские ушуисты вернулись с Кубка России с шестью золотыми медалями
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Во Владимире расскажут про нынешнее состояние усадьбы Храповицкого
Губернатор Владимир Сипягин сэкономит на себе 7 миллионов рублей
Сотрудница Почты России из Владимира стала призером конкурса профмастерства
Житель Владимира поборется за 100 тысяч рублей
В Центре ИЗО покажут голографическую выставку живых картин
В Меленковском районе шестеро пожарных тушили баню
У жителя Суздаля и его друга нашли почти 500 граммов марихуаны