В 2018 году в больницы Владимирской области устроились более 60 врачей

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-16T11:39:29+03:00

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В больницы и поликлиники Владимирской области в текущем году трудоустроился 61 врач. Так, в первичное звено пришли 16 участковых врачей: 8 врачей-педиатров и столько же терапевтов.

Четыре участковых педиатра трудоустроились в Областную детскую клиническую больницу. По одному педиатру – в Детскую больницу округа Муром, в Детскую городскую больницу города Гусь-Хрустального, в Вязниковскую и Собинскую районные больницы. Кадровый состав обновился в стоматологических поликлиниках. Сюда пришли 6 молодых специалистов: в Детскую стоматологическую поликлинику – 3 стоматолога, в Областную стоматологическую поликлинику – 2, в Стоматологическую поликлинику №1 г.Владимира – 1.

Ряды специалистов узкого профиля пополнили 14 докторов – это выпускники ординатуры 2018 года. Например, в Городскую больницу №4 Владимира пришли врач-кардиолог, невролог и рентгенолог, в Александровскую районную больницу – врач-анестезиолог-реаниматолог и уролог, в Ковровскую городскую больницу №2 – офтальмолог.

Кроме того, в лечебные учреждения региона трудоустроилось 25 врачей-специалистов – выпускников ординатуры и интернатуры разных лет. В их числе жители Нижегородской, Воронежской и Тамбовской областей. Несколько специалистов приехали из Украины, Молдавии и Таджикистана.