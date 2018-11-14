Житель Гороховецкого района 23 раза ударил ножом своего знакомого

СЕГОДНЯ 21:14 2018-11-14T21:14:28+03:00

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СУ СКР по Владимирской области завершил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Гороховецкого района. Он обвиняется по статье "убийство".

В августе обвиняемый пришел к своему хорошему знакомому в гости, где они выпили. Неожиданно вспыхнула ссора, и гость ударил своего 56-летнего знакомого рукой в лицо, от чего тот упал и ударился головой о печь и пол.

- Потом мужчина вынул из брюк потерпевшего ремень и привязал им его левую руку к ножке стола. А найдя нож, нанес не менее 23 ударов. От полученных повреждений потерпевший скончался, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области. - А обвиняемый скрылся.

Преступника удалось найти по следам пальцев рук и ботинкам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.