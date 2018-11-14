У департамента ЖКХ Владимирской области новый директор
Им стал Илья Потапов, который ранее был заместителем
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Распоряжением губернатора Владимирской области Владимира Сипягина директором департамента ЖКХ администрации Владимирской области назначен Илья Потапов, сообщила пресс-служба администрации области.
Около полутора лет Илья Потапов работал заместителем начальника владимирского управления ЖКХ. С 22 октября этого года стал замдиректора департамента ЖКХ администрации Владимирской области, а с 14 ноября - директором департамента. До этого он был депутатом Владимирского горсовета от партии «ЛДПР», а с 2015 по 2017 годы возглавлял региональное отделение «ЛДПР».