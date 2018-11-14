Во Владимире в воскресенье отметят День рождения Деда Мороза

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-14T10:48:54+03:00

С этой даты можно начинать ждать Новый год!

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Днем рождения Деда Мороза во Владимире принято считать 18 ноября. Именно в этот день уже несколько лет в городе начинают подготовку к новогодним праздникам.

Как обычно, праздновать день рождения новогоднего волшебника будут на пешеходной Георгиевской улице. Праздник продлится почти весь световой день - с 11.00 до 18.00.

В программе праздника - конкурс на лучшее поздравление Дедушке Морозу. Дети могут приносить письма, подарки и открытки с поздравлениями, а после окончания праздника жюри определит победителей. Авторы самых интересных и оригинальных и творческих поздравлений получал приглашение на открытие Рождественской ярмарки, где Дед Мороз лично вручит им призы!

Весь день в пешеходной зоне сказочные персонажи будут проводить конкурсы, плясать с гостями и играть с ними в веселые игры. Самые активные участники смогут выиграть бесплатные билеты на новогодние представления и аттракционы, включая колесо обозрения «Небо 33». А с Дедом Морозом, который пока готовит подарки в Великом Устюге, можно будет пообщаться по видеосвязи!

Также 18 ноября на Георгиевской расскажут, как в этом году будет проходить Рождественская ярмарка и вообще как будут праздновать Новый год во Владимире.