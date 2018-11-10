В Вязниковском районе закрыли продуктовый магазин
Работу торговой точки приостановили из-за множество нарушений
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Проблемы обнаружили специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области, побывавшие в магазине поселка Степанцево с неплановой проверкой. Нарушений оказалось много: несмотря на то, что в магазине торговали сырым мясом, водоснабжения и канализации там не было, сотрудникам негде было хранить личную и санитарную одежду, мясо лежало на полке рядом с копченой рыбой и сладостями, на сырое мясо, а фрукты и овощи не было документов. Кроме того, в холодильниках не было термометров, и не все сотрудники прошли медосмотр.