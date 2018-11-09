На Владимир надвигается похолодание и снег

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-09T17:07:11+03:00

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Уже в эти выходные синоптики ожидают сильный во Владимире снег и похолодание. По данным портала Гисметео, в субботу в областном центре ожидается снег. Температура воздуха опустится до - 2 градусов днем. Вечером похолодает до - 4.

В воскресенье температура воздуха опустится до - 6 градусов. Похолодание продлится до следующих выходных, когда температура воздуха поднимется до + 3.