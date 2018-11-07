2018-11-07T11:41:02+03:00
Происшествия

В Покрове задержали воров, которые грабили магазины

Также они обчищали квартиры и дачные дома
Валерия Рудометова
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Завершены расследования уголовных дел за кражи и грабежи. Обвинения предъявлены 24-х и 33-летнему местным жителям.

Как сообщает региональное УМВД, с октября 2017 года по июнь текущего года безработные жители Покрова по одиночке грабили квартиры, дачные дома, а также магазины. Они забирали бытовую технику, инструменты, ноутбуки, золото и даже велосипеды.

Одно преступление они совершили вместе - в ноябре 2017-го сорвали замок дачного дома и украли оттуда 66 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские установили причастность местных жителей к совершению грабежей в январе, феврале и июне текущего года. Похищенное имущество воры реализовали, а вырученные деньги потратили.

Материальный ущерб составил около 300 000 рублей. Часть похищенного была возвращена законным владельцам в ходе следствия.

В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу.

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