2018-11-07T10:34:39+03:00
Общество

Владимирский перевозчик "АДМ" купил автобусы Биганова

В количестве 10 штук
Валерия Рудометова
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Владимирский паблик PRO Транспорт сообщает, что ООО "АДМ" купило у компании "БигАвтоТранс" около десяти немецких автобусов "Mercedes-Benz". Администраторы группы даже указывают номера семи приобретенных автобусов и прикрепляют их фотографии. Номера остальных трех автобусов пока неизвестны.

Мы связались с компанией "АДМ": правда ли, что вы купили у Биганова несколько автобусов? И почему Ваш выбор пал не на газомоторные, которые, как утверждали, более экологичные?

В "АДМ" пока никаких комментариев по этому поводу не дают, так как генерального директора нет на месте. Мы вернемся к теме, когда получим от него комментарий.

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