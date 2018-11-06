Владимирскую область посетили детские делегации Донбасса

6 Нояб. 19:56 2018-11-06T19:57:27+03:00

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4 ноября, в День народного единства, во Владимирской области побывали детские делегации из Донецка и Луганска. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в мероприятиях II регионального слёта Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Юные представители патриотических движений Донбасса продемонстрировали своё творчество и поделились навыками, приобретёнными в клубах и школах.

Гости из самопровозглашенных республик познакомились с достопримечательностями Владимира и Суздаля, встретились со сверстниками в оздоровительном лагере "Олимп". Ребята поблагодарили руководство Владимирской области и жителей региона за тёплый приём.

Мероприятия с участием представителей Донецка и Луганска будут продолжаться. На следующее лето ребят из Донбасса пригласили в спортивный военно-патриотический лагерь "Дружба" Всероссийской организации "Боевое братство" в Ковровском районе, все смены которого в 2019 году пройдут под флагом "Юнармейского лета".