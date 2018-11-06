В Муроме остановили автобус с нелегалами

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-06T16:53:39+03:00

В отношении них составлены протоколы

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Муромские полицейские остановили автобус, в котором находились уроженцы одной из стран Средней Азии. При проверке документов оказалось, что 31 из 54 пассажиров автобуса находится на территории Российской Федерации в нарушение установленного законом режима пребывания, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отношении всех нарушителей полицейскими были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

В отношении задержанных судом принято решение о помещении в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области и дальнейшем принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.