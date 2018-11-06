2018-11-06T13:22:12+03:00
Звезды

Владимирцы смогут узнать о первооткрывателе Антарктиды Михаиле Лазареве

В библиотеке пройдет час исторического портрета
Алексей СУХОВ
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7 ноября библиотека-филиал № 3 (микрорайон Юрьевец, Школьный проезд, д. 4) приглашает всех желающих на час исторического портрета «Человек долга и чести». Мероприятие приурочено к 230-летию со дня рождения нашего земляка, выдающегося флотоводца, мореплавателя, адмирала и первооткрывателя Антарктиды Михаила Петровича Лазарева.

В программе мероприятия — электронная презентация, посвященная удивительной биографии Михаила Петровича, просмотр фрагментов документального фильма «Открытие Антарктиды», а также рассказ о книге Л. А. Фоминцевой «Божией милостью адмирал Михаил Лазарев».

В эту книгу известной владимирской писательницы включены жизнеописание Лазарева, повесть «Купель героев» (о детстве и взрослении будущего покорителя Антарктиды), редкие документальные материалы, хроника деяний и открытий нашего замечательного земляка.

Начало - в 14.30. Вход - свободный.

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