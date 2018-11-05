2018-11-05T15:08:39+03:00
Общество

Зимой "Пекинку" будут чистить больше 100 спецмашин

Упрдор рапортует о готовности к зимнему сезону
Алексей СУХОВ
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Упрдор «Москва-Нижний Новгород», обслуживающий трассу М-7 «Волга», сообщил о полной готовности к зиме. Последствия стихии будут ликвидировать более 100 единиц техники.

- Для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами будет выходить 46 комбинированных дорожных машин (КДМ), 8 автогрейдеров, 3 роторных снегоочистителя, 18 экскаваторов и погрузчиков, 2 бульдозера, а также 26 трактор со снегоуборочным оборудованием, - перечисляют дорожники.

Для обработки трассы от гололеда заготовили более 37 тысяч тонн противогололедных материалов, порядка 9 тысяч кубометров песка. Готово 10 теплых стоянок для техники, 10 помещений для отдыха и обогрева дорожных рабочих.

За дорожной и погодной обстановкой в 33-м регионе следят 8 метеостанций и 8 постов видеоконтроля. Это позволяет оперативно оценивать состояние дороги, погоды, условия проезда и заблаговременно направлять дорожную технику на нужные участки трасс.

Помощь водителям дорожники готовы оказать круглосуточно. Для этого необходимо связаться с оперативным дежурным ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород по телефону: 8 (831) 282-28-11, 8-800-505-76-52.

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