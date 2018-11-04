Во Владимирской области падает рождаемость, а смертность увеличивается

СЕГОДНЯ 17:22 2018-11-04T17:23:11+03:00

В 2018 году на 437 новорожденных меньше, чем в прошлом

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В 2018 году на свет появилось 8628 детей, сообщает Владимирстат. По сравнению с 2017 годом в этом - на 437 новорожденных меньше. Также в 2018-м узаконили свои отношения 5880 пар, в прошлом же - 6350 пар.

А вот смертность, к сожалению, увеличилась - в 2018 году умерло 14 941 человек, что на 232 больше, чем в прошлом. На 7, 7 % увеличилась детская смертность и составила 5,6 умершего на 1000 родившихся.