2018-11-01T10:26:47+03:00
Происшествия

В Муроме осудят хакера за биткойны

Он установил на компьютер программы для взлома
Валерия Рудометова
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В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. По данным прокуратуры области, в начале 2017 года мужчина установил на свой компьютер программы уничтожения, блокирования и копирования компьютерной информации и нейтрализации средств ее защиты.

При помощи этих программ хакер злоумышленник проник в ЭВМ в диапазоне Государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов России (единой системы, в которую объединены вычислительные машины всех государственных органов региона) и использовал эти компьютеры для вычислительных операций, которые позволили получить электронные условные единицы – биткойны.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Муромским городским судом.

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